Bijna 200 appartementen voor alleenstaanden op Zwols bedrijventerrein

Het initiatief heet 'Oosterenk Midwest' en is ontwikkeld in opdracht van vastgoedontwikkelaar Bert van den Brink uit Ermelo. Roordink Architecten heeft het idee uitgewerkt. Een aantal woningen is voor korte periode te huren, bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk in Zwolle werken. Dat zijn de zogeheten 'shortstay appartementen'. Bovendien komen er tweekamerappartementen, is de gedachte. In het gebouw Van Gogh is men onlangs al begonnen.