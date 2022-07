Bijna 2400 patiënten zonder huisarts na sluiting praktijk in Zwolle: ‘We hebben een acuut probleem’

Van der Capellen scholenge­meen­schap krijgt eindelijk haar nieuwbouw: ‘Heien groten­deels in de vakantie’

Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw voor de Van der Capellen scholengemeenschap, eindelijk is het nu echt begonnen. Het terrein, achter de huidige locatie aan de Lassuslaan in Holtenbroek, is in mei bouwrijp gemaakt, vrijdag komen de heimachines. Maar van overlast voor de leerlingen is nauwelijks sprake, verzekert directeur Tom Versteeg.

10:00