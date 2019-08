Bijna 80 belangstellenden bij start Zonnepark Scholtensteeg in Zwolle

De gidsen van het socialisme komen weer uit Zwolle: ‘De strijd is onvermin­derd nodig’

13:00 125 jaar geleden zag de PvdA het levenslicht. Althans, de SDAP, de oudste voorloper van de partij. Twee ‘Zwolse rooien’ hebben ervoor gezorgd dat de partij in Zwolle is opgericht. 125 jaar later staan er opnieuw twee Zwollenaren aan het sociaaldemocratische roer.