Bijna alle ziekenhuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel leggen werk neer op landelijke stakingsdag

Aantal wijken in Zwolle loopt achter met vaccina­ties

3 november Te weinig kinderen in de Zwolse wijken Assendorp, Diezerpoort, Kamperpoort, Veerallee en Schelle worden voldoende gevaccineerd. De gemeente Zwolle noemt dit zorgelijk. De vaccinatiegraad in de wijken ligt onder de 90 procent. Daarom wordt in deze delen van de stad al tijdens zwangerschapscursussen gewezen op het inenten van kinderen. Dat is niet genoeg, vindt een deel van de raad. ,,We moeten in gesprek met mensen die er verstand van hebben’’, bepleit VVD’er Johran Willegers.