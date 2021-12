Bijna halve ton van Hervormd Weeshuis voor Zwolse jeugdprojecten

VIDEO Studenten Bart en Sil maken oorlogs­boot­je na waar Kampenaar al jaren naar op zoek is

Na een jarenlange zoektocht is het raak voor Reijer van ’t Hul uit Kampen: hij heeft een ‘droptankbootje’ waar hij als kind kort na de oorlog in rond peddelde. Geen origineel, maar een reconstructie. ,,Ik ben trots, blij dat we eindelijk na al die jaren zo'n bootje kunnen laten zien in Kampen’’, aldus Van ’t Hul.

14 december