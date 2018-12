Bijna helft van Overijssel viert geen Sinterklaas, in Gelderland en Flevoland is Sint nog minder populair

Het is bijna pakjesavond. Maar bijna de helft van de inwoners van Overijssel laat de cadeautjes dit jaar achterwege. In Gelderland en Lelystad is dat zelfs meer dan de helft.

Dat blijkt uit cijfers van Kieskompas. Het onderzoeksbureau hield tussen 21 en 28 november een onderzoek onder 2600 Nederlanders over het jaarlijkse feest.

Van de ondervraagde Overijsselaars gaf 48,5 procent aan geen Sinterklaas te gaan vieren dit jaar. In iedere andere provincie lag dit percentage hoger. In Gelderland was dit 58,1 procent en in Flevoland zelfs bijna 70 procent.

Bijna 40 procent van de Overijsselse ondervraagden gaf aan wel Sinterklaas te vieren en 11,7 procent wist het nog niet. In Gelderland was dit respectievelijk 31,1 en 10,8 procent en in Flevoland 29 en 1,6 procent. Flevoland behoort volgens de cijfers tot de top-3 van provincies waar het minste Sinterklaas wordt gevierd.

In Groningen en Friesland is de bisschop het minst populair. In beide provincies geeft ruim 70 procent aan het feest niet te vieren.

Redenen