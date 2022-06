Bijna kwart van kantoren in Zwolle is nog niet energiezuinig genoeg

De maatregel is het gevolg van het in 2014 gesloten energieakkoord. Daarin is afgesproken dat kantoren steeds meer op energie moeten besparen, totdat ze in 2050 energieneutraal zijn. De verplichting van het C-label per 2023 is de eerste stap. De eis geldt voor kantoren van groter dan 100 vierkante meter, uitgezonderd gebouwen die binnen twee jaar worden gesloopt of een monument zijn.