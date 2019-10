Bijna kwart van nieuwbouwwoningen in Deventer, Lelystad en Zwolle is ‘ombouw’

Bijna een kwart van de nieuwbouwwoningen in de gemeenten Deventer, Lelystad en Zwolle ontstaat door het ombouwen van panden met een andere functie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In heel Nederland kwamen er in 2018 dertienduizend woningen bij uit ‘transformatie van bestaande gebouwen’ zoals kantoren, scholen en winkels. In 2017 waren dat er nog tienduizend.

Volledig scherm De totale nieuwbouw door de jaren heen in Nederland. © CBS.

Vooral kantoorpanden

Die ‘ombouw’ zorgde volgens het CBS voor 14% van de bijna 67 duizend nieuwbouwwoningen in Nederland.

Als het gaat om de soort ombouw, betrof dit het vaakst een oud kantoorpand (42%), gevolgd door maatschappelijk vastgoed als een oud ziekenhuis of oude school (21%) en een winkel (12%).

Deventer, Lelystad, Zwolle

Het grote aandeel van kantoren, scholen en ziekenhuizen kan verklaren waarom de ombouw in stedelijke gemeenten het grootst is. Vandaar de relatief hoge percentages binnen het Stentorgebied voor Deventer, Lelystad en Zwolle als het gaat om nieuwbouw in oude panden (respectievelijk 22,3%, 27,9% en 21%).

In absolute zin werden in Zwolle vorig jaar 260 nieuwbouwwoningen gerealiseerd in bestaande panden.

In Deventer waren dat er 145 en in Lelystad 55. In Apeldoorn werden er overigens 105 nieuwbouwwoningen in bestaande panden gerealiseerd, een stijging van 9,7% ten opzichte van het jaar ervoor.

Jong en single

Volgens het CBS betreft de ombouw overigens vaak een kleinere huurwoning met een oppervlakte tot vijftig vierkante meter. Bewoners van de gecreëerde woningen zijn doorgaans jong en alleenstaand, blijkt uit het CBS-onderzoek.