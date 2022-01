Bijrijder ontkent aandeel in busje vol vuurwerk, maar dan wordt zijn telefoon gekraakt...

Lisanne en James vertrokken uit Nieuw-Zee­land voor horeca­droom in Zwolle: ‘Echt niet makkelijk, zeker nu’

Lisanne Regterschot en James Holani verhuisden vorig jaar van Wellington in Nieuw-Zeeland naar Zwolle, om samen een koffiezaak en lunchroom te beginnen. Ondanks behoorlijke tegenslagen van coronaregels en Nederlandse wetgeving rondom het opstarten van nieuwe horeca, lukte het. Lisa’s Deli in Assendorp loopt en volgens Lisanne is het alles dat ze had gehoopt.

