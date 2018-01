Bijzonder: blauwalg in de winter in Zwolle

Video Piet Jr.: trotse Zwolse rapper van het woonwagenkamp

18:06 Geen Nederlandstalige meezingers of een carrière als volkszanger. Nee, Pieter Spijkerman (23), artiestennaam Piet Jr., opgegroeid op het woonwagenkamp in de Zwolse wijk Berkum, is rapper. Dat zorgde in het begin voor gemengde reacties. ,,Tijdens het uitgaan werd ik wel eens uitgelachen, bijvoorbeeld door jongens van het kamp.”