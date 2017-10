Bijzonder cadeau voor brandweer Zwolle: 'We zullen er goed op passen'

Hoe zit het met de winkelleegstand in deze regio?

15:15 Als de winkelleegstand in Nederland niet snel wordt aangepakt, dreigen stadswijken en dorpen minder leefbaar te worden, zo stelt Detailhandel Nederland. Zij onderzocht de leegstand van winkels in diverse grote gemeenten in Nederland. Hoe zit dit in onze regio?