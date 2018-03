Bijzonder late ijsdag in Oost-Nederland

Minister opent tijdelijke weggeefwinkel in Zwolle

19:03 Er wordt geen euro verdiend in de nieuwe pop up-winkel van D66 aan de Sassenstraat in Zwolle. Maar dat hoeft ook niet. 't Is bedoeld als statement. Morgen, zondag, is de winkel ook open. Als enige in Zwolle. Een opmaat voor de periode na de verkiezingen, als het aan D66 ligt.