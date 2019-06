Bijzonder natuurverschijnsel in aantocht: lichtende nachtwolken

Afgelopen weekend waren ze al heel even te zien, komende nacht zijn ze opnieuw te aanschouwen: lichtende nachtwolken. Volgens Weeronline klaart het vanavond na een grijze en natte dag op waardoor het bijzondere natuurverschijnsel op meerdere plaatsen te zien is.

Weeronline houdt een slag om de hand want ‘want lichtende nachtwolken ontstaan niet elke nacht’. Komende nacht is het op veel plaatsen helder. Zowel in de late avond en in de eerste helft van de nacht kunnen lichtende nachtwolken verschijnen. ’s Avonds kunnen ze in het noordwesten tot noorden te zien zijn, in de nacht zul je meer naar het noorden tot noordoosten moeten kijken.

IJskristallen

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door de ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak. Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilverblauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen. Helder weer alleen is niet voldoende om lichtende nachtwolken te kunnen zien, stelt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. Op grote hoogte, zo'n tachtig tot 85 kilometer, moeten de condities ook gunstig zijn voor het ontstaan van ijskristallen. ,,Lichtende nachtwolken kunnen vormen wanneer zeer kleine ijskristallen op stofdeeltjes ontstaan. Dit stof is vooral afkomstig uit de ruimte’’, aldus Damen.