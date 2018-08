Bijzonder uitzicht Zwolle verdwijnt: 109 populieren gekapt

videoHet kan zo op een ansichtkaart: 109 populieren op een rij aan de Schellerenkweg. Voor de foto moet je snel zijn, want binnen twee weken zijn alle bomen kaal of gekapt, omdat ze te zwak zijn geworden door de hitte. ,,Het was misschien een mooi gezicht, deze straat, maar veiligheid gaat boven alles. Voor je het weet, valt er een tak naar beneden", zegt Agnes Bouwman van ROVA.

Minder dan de helft van de bomen mag blijven staan. ,,Veertig bomen worden gekalibreerd, kaal gemaakt. De stam mag blijven staan, maar alle takken gaan weg", vertelt Bouwman. ,,We kunnen niet alle bomen kappen, omdat we spechtgaatjes hebben gezien. De bomen blijven een plek voor spechten en vleermuizen."

Nieuwe bomen

De metershoge populieren staan al sinds 1955, maar kunnen de hitte van dit jaar niet aan. ,,We gaan in de herfst en winter wel nieuwe bomen planten op de plekken waar we ze weg halen, maar dat gaat er niet direct zo mooi uitzien als nu. Dat kan weer vijftig jaar duren."

Volledig scherm Aannemer Van Reel zaagt een populier om. Met een flinke klap eindigt de boom op de grond. © Frans Paalman

Voorbijganger Bram van Duinen ziet gevaar in de achterliggende bomenrij. ,,Als de bomen aan de Schellerenkweg verdwijnen, vangen de bomen hier achter tegen veel meer wind en vallen ze uiteindelijk ook om", stelt hij. ,,Als het stormt, valt er met regelmaat eentje om. Dat gaat nu alleen maar erger worden. Kom maar op met die nieuwe bomen."

Niet inrijden

Vierduizend kilo komt in één keer naar beneden storten. ,,Daar wil je niet onder staan", zegt aannemer Johan van Reel. ,,We hebben de Schellerenkweg de komende twee weken afgesloten, want dit is een aardig project."

Een project waar Van Reel aan begonnen is tijdens de bouwvak. Geen vakantie dus? ,,Ik ben gisteren teruggekomen van vakantie", zegt Van Reel lachend. ,,Het is wel een toevalstreffer en mooi dat we direct zo aan de slag kunnen. Nou ja, mooi... Het is zonde van het uitzicht, maar mooi voor ons."

Binthout