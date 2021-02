Bijzondere coronahobby: Ton en Leny lopen door alle 1500 straten van Zwolle

,,Dan moeten we hier links? Toch?’’ Leny (72) kijkt vragend naar haar man Ton (73), in haar hand een verfrommeld briefje met een rij straatnamen. Ze staan even stil in de Boskampstraat in Stadshagen. ,,We moeten richting de Havezathenallee. Ja, soms is het even zoeken hoor.’’