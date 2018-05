Bijzondere foto’s opgedoken: Zwolle door de ogen van Canadese bevrijder

Coalitieak­koord Zwolle: wel windmolens (alleen op Tolhuislan­den), geen besluit over koopzondag

14:12 Tóch windmolens op Zwols grondgebied, maar dan alleen in Tolhuislanden. En een besluit over de koopzondag, die schuift de nieuwe coalitie in Zwolle nog even voor zich uit.