Bijzondere gift: collectie foto's van Zwolle in oorlogstijd

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft een bijzondere collectie foto’s van Zwolle in oorlogstijd gekregen, gemaakt door de Duitse onderofficier Gerhard Sandmann die in Zwolle gelegerd was.

Een waardevolle aanwinst, zegt Tweede Wereldoorlog-specialist Paul Harmens van het HCO, omdat de foto's het dagelijks leven van de Duitse bezetter in de stad laten zien. De collectie van de inmiddels overleden Gerhard Sandmann is geschonken door zijn zoon, Hans-Gerhard.

Gewond

Sandmann wilde volgens zijn zoon als pacifist niets met de oorlog te maken hebben, maar werd toch naar Rusland gestuurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen hij daar gewond raakte, was het tot zijn opluchting gebeurd met de actieve dienst en kwam hij in een administratieve functie terecht.

In de jaren 1942/1943 was hij gelegerd in Zwolle in een gevorderd pand aan de Burgemeester van Roijensingel 18, waar nu Brouwers Accountants zit. De jonge Duitser had alle tijd om zich aan zijn grote hobby te wijden: fotografie.

Pijnlijk

Hij maakte talloze 'toeristische' kiekjes in de stad en langs de gracht, maar fotografeerde ook hoe zijn collega's door Zwolle marcheerden, schietoefeningen hielden en achter de typemachine zaten of achter het fornuis stonden aan de Van Roijensingel. Ook jolige avondjes met drank en vrouwen legde hij er vast. ,,Best pijnlijk om te zien, terwijl je weet dat de jodenvervolging toen in volle gang was'', zegt Harmens.

Een jaar of acht geleden meldde de zoon van de in 1994 overleden Sandmann zich aan de balie van het HCO met een groot aantal foto's. Die werden in ontvangst genomen, maar er werd niets afgesproken over de rechten. ,,We konden er dus niets mee'', zegt Harmens.

Alle negatieven

Hernieuwd contact met de zoon leidde er toe dat hij onlangs hoogstpersoonlijk naar Duitsland ging om een en ander alsnog te regelen. Met nóg meer foto's en alle negatieven kwam Harmens terug. ,,We kunnen alles nu opnemen in onze beeldbank. Het gebeurt niet vaak dat je zo'n collectie kunt krijgen, zeker in combinatie met het verhaal erachter.''

De schenker van de foto's, Hans-Gerhard Sandmann, zegt dat zijn vader altijd een hartstochtelijk amateurfotograaf is geweest. ,,Hij heeft in de oorlog meer gefotografeerd dan geschoten'', vertelt hij telefonisch vanuit zijn woonplaats Hannover.

Afgenomen

Toen de oorlog eindigde was hij gelegerd in België. ,,Zijn Leica werd hem door de geallieerden afgenomen." De negatieven van de in Zwolle gemaakte foto had hij tussentijds al naar zijn ouderlijk huis gestuurd en ze zijn altijd bewaard gebleven.

,,Ik wilde ze graag aan Zwolle schenken'', zegt Sandmann junior. ,,Voor jullie hebben ze meer waarde dan voor mij. Zie het maar als een soort Wiedergutmachung.''