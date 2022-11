‘Bijzondere’ operatie in Zwolle: dit kostte het 250 meter verplaatsen van drie grote bomen

met video Deze Zwolse volksbuurt zet voor elke Oran­je-wed­strijd een tent in de straat: ‘Moet een groot feest worden’

Hij staat. Voor elke wedstrijd van Oranje op het WK zetten buurtbewoners in de Javastraat in Zwolle een grote tent op, waar ze met elkaar voetbal kunnen kijken in hun al volledig oranje gekleurde straat. Er is alleen één maar. ,,Je doet het wel ergens voor.”

21 november