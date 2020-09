Bijzondere Prinsjesdag voor Zwolse Landstede-student: Annemijn is voor even beveiliger van minister

WorldSkills Netherlands is initiatiefnemer van SkillsHeroes, dit zijn de vakwedstrijden voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Afgelopen voorjaar, tijdens de landelijke finale in Leeuwarden, is Annemijn tweede geworden bij de wedstrijd voor studenten beveiliging. Voor de organisatie was deze prestatie aanleiding om haar deze derde dinsdag in september in te zetten als ambassadeur voor het mbo en haar beroep.