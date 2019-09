Bijzondere taferelen in Holtenbroek: project Stadsdijken Zwolle is los

Het zorgt voor bijzondere taferelen. Op de dijk in het Zwolse Holtenbroek staat een mini sondeerrups geparkeerd. De sondeerrups is een compact en gemakkelijk wendbaar sondeersysteem, dat vooral gebruikt wordt op slecht bereikbare plekken. Nu is de plek van handelen niet zozeer slecht bereikbaar, maar door het gebrek aan ruimte komt de rups goed van pas. Toch is de kleine ruimte juist een van de redenen dat het grondonderzoek hier plaatsvindt, vertelt Arend Pool, die het grondonderzoek uitvoert namens Fugro. ,,We doen het juist hier omdat er weinig ruimte is. Hoe minder we de dijk hoeven te versterken, hoe minder impact dat heeft op de omgeving. Het is natuurlijk ook een stuk goedkoper. Die twee dingen zijn voor het Waterschap van groot belang.’’