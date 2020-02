Bingo! Politie loopt gezochte man toevallig tegen het lijf in Zwolle

Zwolle hoopt op miljoenen voor woningbouw, dus laat zich volop zien aan ‘Den Haag’

19:20 Woondeal hier, impulspot daar. Den Haag heeft miljoenen, nee, miljarden euro op de plank liggen voor woningbouw in het land. En Zwolle heeft tal van plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarom lopen stadsbestuurders de deur plat in Den Haag en laten ze geen kans onbenut om Zwolle te laten zien. Wethouder Ed Anker gaat voorop in deze lobby. ,,Maar niet met een koffertje en een glad verhaal.’’