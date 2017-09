Luxueuze Hudson's Bay Zwolle opent morgenochtend haar deuren

Prinsjesdag ‘Mijn vrouw heeft maanden gezocht naar het juiste hoedje’

8:41 Wat doe je aan op je allereerste Prinsjesdag? En wie neem je mee? Met die vragen hadden de ‘groentjes’ te kampen in aanloop naar deze derde dinsdag van september. Maurits von Martels is één van hen. Als kersvers Kamerlid verruilt hij zijn boerderij in Dalfsen vandaag voor het eerst voor de Ridderzaal in Den Haag. ,,Mijn vrouw is al maanden in de weer voor het juiste hoedje.’’