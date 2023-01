Binnenkijken bij Edwin en zijn gezin in Assendorp: 'Het was een grote bouwput'

indebuurtIn 2013 betrokken Edwin Dijkman (38), zijn vriendin Janneke (37) en dochter Loes (7) hun karakteristieke huis in Assendorp. Al die jaren later is het gezin er nog steeds niet weg te slaan. “We dachten één keer aan verhuizen, maar de spontane borrels met buren, het vrije uitzicht en de karakteristieke stijl van het huis, houden ons hier.” Wij nemen een kijkje.

Aan de Groeneweg, op een plek met vrij uitzicht en pal tegenover het treinspoor, staat het huis van Edwin en zijn gezin. Het stel ontmoette elkaar in een studentenhuis in Deventer. “Toen ik van Deventer naar Zwolle verhuisde en mijn studentenkamer verliet, werd Janneke de nieuwe bewoonster”, vertelt Edwin. “Daarna hielden we contact.”

De woonkamer.

Verhuizen naar Assendorp

Uiteindelijk belandde het stel samen in Zwolle, waar ze in 2013 op zoek gingen naar een koopwoning. “We wilden het liefst naar Assendorp, maar de huizen zijn daar relatief duur. We hadden ontzettend geluk dat de markt gunstig was in die tijd.” Toen Edwin en Janneke de woning aan de Groeneweg bezichtigden, waren ze op slag verliefd. “Vooral de scharniertrap naar de kelder vonden we cool.”

Knusse plekjes in het huis.

Voor- en achterkamer

Het huis uit 1880 heeft veel karakteristieke elementen uit die tijd. “Vroeger was de voorkant een zitkamer, de achterkamer het kookgedeelte en het midden een slaapkamer”, legt Edwin uit. Die bijzondere indeling zie je hier en daar nog steeds terug. “Het huis heeft overal knusse plekjes. En die meterslange, smalle gang is ook opvallend. Die was vroeger een verbindende factor tussen verschillende kamertjes. We hebben wel eens een bank moeten terugsturen omdat hij niet door de gang paste.”

Een grote bouwput

Edwin en Janneke hebben flink verbouwd. Ze verhoogden de plafonds en vervingen de muren en vloeren. “Het was een grote bouwput. In twee weken tijd knapten we de complete benedenverdieping op. We zijn geen klussers, maar je wordt vanzelf handig. En gelukkig kregen we veel hulp.” Tijdens het klussen kwamen ze nog tot een bijzondere ontdekking. “We vonden een krant uit 1984 in de kruipruimte. Dat is het mooie aan zo’n oud huis: het zit vol met verrassingen.”

Een decoratiestuk in het huis.

Schouwombouw van de buren

Veel originele elementen van het meer dan honderd jaar oude huis zijn behouden. Zo is de schouw er nog steeds, maar wel in een kleinere variant. “We sloopten de originele schouw omdat die veel ruimte innam. De buren hadden hetzelfde idee en toverden een zwarte schouwombouw onder hun sloopwerk vandaan. Wat bleek? Die ombouw van de buren paste precies om onze schouw. Zo gaven we ‘m een tweede leven.”

Van tijdcapsule naar duurzaam interieur

Hoe Edwin zijn stijl zou omschrijven? “In onze vorige woning in Zwolle hadden we alles in een jaren zeventig-stijl. Van oranje muren tot motor in huis: het leek net een tijdcapsule.” Nu is het interieur vooral een verzameling van zelfgemaakte, gekregen of vintagespullen. “Bijna alles heeft een verhaal. De fauteuil is gemaakt van een Amerikaanse autostoel, de lamp komt uit Zweden en het krijtbord scoorde ik op een vlooienmarkt. We hebben een lage inboedelverzekering denk ik”, zegt Edwin lachend.

Foto: indebuurt Zwolle

Zelfgemaakte rekkies en bankies

De bijzettafel, stereotafel, spiegel en kast maakte Edwin zelf. Met zijn bedrijf Rekkie en Bankie verkoopt hij de minimalistische, eikenhouten meubels. “Het begon allemaal in onze kleine schuur. Samen met een vriend bouwde ik rekjes en bankjes. Van maximaal twee meter tachtig, anders paste het niet in de schuur”, zegt Edwin lachend. Inmiddels is de schuur ingeruild voor een showroom en werkplaats in Zwolle.

Borrels met de buren

Edwin vindt het fijn dat zijn stulpje in een fijne buurt staat. “Het is hier ontzettend gezellig. We hebben geen achtertuin, dus zitten we vaak in de voortuin. Daar ontstaan dan spontane borrels met de buren. En als je een kopje suiker of pizza nodig hebt, kun je altijd bij elkaar aanbellen.”

De voortuin en het vrije uitzicht. Foto: indebuurt Zwolle

