Binnenkijken bij Jenny in Wipstrik: 'Het plafond verfde ik groen'

Smerige pleinen en fonteinen na Koningsdag: alleen al in Apeldoorn moet 13.000 kilo afval worden geruimd

Flesjes, blikjes, een zee van plastic bekertjes: tijdens Koningsdag werd er weer veel afval op straat achtergelaten. Dit jaar is er in Apeldoorn ongeveer 13.000 kilo afval opgeruimd, zo laat het afvalverwerkingsbedrijf Circulus desgevraagd weten. Dat is iets minder dan vorig jaar. In Deventer gaat het om 5630 kilo.