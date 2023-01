Binnenkijken bij Marjanne aan de Lindestraat in Zwolle: 'Hier wonen was altijd een droom'

Marjanne Bruins (37) woont met haar man Peter (40) en twee kinderen aan de Lindestraat in de wijk Assendorp in Zwolle. De tekeningen en krans op de gevel hinten al naar Marjannes creativiteit. Overal in huis pronken do-it-yourself-projecten. En de straat zelf? Daar hangt volgens Marjanne net zo’n gezellig sfeertje. “Hier wonen was altijd al een droom.” Wij nemen een kijkje!

Volledig scherm Marjanne © Foto: indebuurt Zwolle.

Toen Peter en Marjanne op kamers woonden in Assendorp, wisten ze het al: als ze later groot waren, bleven ze graag in dezelfde wijk. “En dan het liefst aan de Lindestraat. De huizen zijn prachtig en het is dichtbij de stad”, vertelt Marjanne. En dat lukte. Zo’n elf jaar later woont het gezin er nog steeds met veel plezier.

Volledig scherm De woonkamer. © indebuurt Zwolle.

Gluren bij de buren

De Lindestraat is een straat met geschiedenis. De sfeervolle huizen met kleurrijke bakstenen staan bij menig Zwollenaar op het netvlies gebrand. Een gewilde en gezellige straat om in te wonen, stelt Marjanne. “Het leuke is dat ieder huis uniek is. De buurt organiseerde en paar jaar geleden de ‘Walk-in Linde Dinner’. Veel buren stelden hun huis open, zodat je bij ze kon binnenkijken.”

Volledig scherm De keuken © indebuurt Zwolle.

Kleurrijke tegelvloer in de keuken

Toen Marjanne het huis uit 1900 betrok, had het geen grote verbouwingen nodig. “Alleen de badkamer en de keuken waren aan vervanging toe.” Marjanne koos voor een witte keuken met een vrolijke tegelvloer. “Het is geen spectaculaire, peperdure keuken, maar met een beetje kleur krijgt hij meer pit.”

Volledig scherm Zwolle op de muur. © indebuurt Zwolle.

Creatieve workshops

Marjanne gaf de inrichting een persoonlijk tintje met zelfgemaakte spullen. “Ik geef creatieve workshops. Door het hele huis staan of hangen DIY-projecten die ik tijdens zo’n workshop doe. Van mosschilderijen en kerstkransen tot droogbloemen en stolpen.”

Marjannes liefde voor DIY-projecten komt niet helemaal uit de lucht vallen. “Als kind was ik al dol op knutselen. Toen ik zelf een workshop ‘flessentuin’ volgde, wist ik: dit soort workshops ga ik ook geven!” En de fles met mini-tuin waar het allemaal mee begon? Die staat nog steeds op de eettafel.

Volledig scherm De eetkamer. © indebuurt Zwolle.

Aan de ronde tafel

Een van Marjannes favoriete plekjes in huis is aan de ronde tafel. Om te knutselen, eten of naar buiten te kijken. Marjannes vader is lasser en maakte het onderstel van de tafel. “We kozen voor een ronde tafel, omdat de kamer er luchtiger door lijkt.”

Nog lang niet weg

Of Marjanne nog wensen heeft voor het huis? “Ik wissel niet zo vaak. Als de kleuren en meubels eenmaal kloppen, dan houd ik het graag zo. Maar heel misschien krijgen de witte muren nog een nieuw kleurtje. En ik wil graag een nieuwe fauteuil.”

Maar de Lindestraat laat Marjanne niet zo snel achter zich. “We dachten wel eens aan verhuizen, maar kwamen daar snel op terug. Het is zo’n fijne buurt: veel te leuk om weg te gaan!”

Jouw beurt

