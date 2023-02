Binnenkijken bij Tibor en Selma: 'De lichte woonkeuken is favoriet'

indebuurt.nlTibor (47) en Selma Elferink (46) wonen met hun drie kinderen in de wijk Westenholte in Zwolle. Ze toverden de benedenverdieping van het vrijstaande huis om tot moderne leefruimte met zeeën van licht. Daar ging wel een flinke verbouwing aan vooraf. “Het was eerst een kinderdagverblijf, dus de indeling is omgegooid.” We nemen een kijkje.

In 2019 verhuisden Tibor en Selma met hun gezin van Assendorp naar Westenholte. “Onze vorige woning was heel fijn, maar de ruimte beperkt. We droomden van een grote tuin en een vrijer gelegen plekje.” Maar de zoektocht ging volgens het stel niet van een leien dakje. “We bezochten wel twintig woningen. Van boerderijtjes in nabijgelegen dorpen tot huizen in Zwolle.”

De woonkamer.

Buitenaf, in de stad

Uiteindelijk kwam het stel terecht bij het vrijstaande huis in Westenholte. “Het is het ideale compromis tussen buitenaf wonen en dichtbij de binnenstad. Bovendien gingen onze kinderen al naar de vrijeschool hier in de wijk, dus dat kwam goed uit”, legt Tibor uit. “We hebben heel erg geluk gehad”, vult Selma aan. “We waren de oververhitte woningmarkt nét voor.”

De aanbouw.

Nét kamperen

Er moest wel veel gebeuren aan het huis uit 1959, vertelt het stel. “Voorheen was het een kinderopvang dus de indeling was compleet anders.” Een verbouwing van een jaar volgde. De benedenverdieping werd gestript en aan de achterkant werd een stuk aangebouwd. Waar het gezin in de tussentijd verbleef? “We woonden een tijdje in wat nu de schuur is. Met een kookstel en wat campingspullen”, zeggen ze lachend.

Quote De kruipruim­te is dichtge­stort met vijfhon­derd kruiwagens vol zand

Project kruipruimte

Veel klusjes deed het stel zelf. Ook voor de wat zwaardere taken draaiden ze hun hand niet om. Een voorbeeld is het dichtmaken van de kruipruimte. “Daar gingen maar liefst vijfhonderd kruiwagens vol zand in”, herinnert Selma zich. “En de oude balken uit de kruipruimte hebben we hergebruikt en omgetoverd tot eettafel.”

De zelfgemaakte tafel.

Zo min mogelijk gas

Ook aan verduurzaming van de woning heeft het stel gedacht. “De zonnepanelen op het dak legden we zelf. Toen wisten we nog niet hoe bruikbaar die nu zouden zijn. Nu maken we er een sport van om zo min mogelijk gas te gebruiken.”

De keuken.

Woonkeuken van beton en hout

Een wens van het gezin was een ruime woonkeuken. Hier werd tijdens de verbouwing dan ook extra aandacht aan besteed. “We kozen voor een houten keuken met een betonnen aanrechtblad. Dat blad maakten we zelf door beton in een grote mal te gieten.”

Gele lockerkast

De natuurlijke materialen combineerden Tibor en Selma met een paar felle kleuren in huis. De knalgele lockerkast is daar een voorbeeld van. “Die hebben we al jaren, maar is nog steeds erg geliefd. Niet alleen omdat het een unieke blikvanger is, maar ook omdat hij erg functioneel is. Alle troep verstop je gemakkelijk achter de deuren”, zegt Selma.

De piano.

Muzikaal gezin

Muziek voert de boventoon in de familie. In de woonkamer pronken verschillende instrumenten die veelvuldig worden bespeeld door Tibor, die musicus en producent is. En door zijn kinderen, die de muzikaliteit niet van een vreemde hebben. Ook Selma geniet met volle teugen van al die muziek, hoewel haar werk een andere insteek heeft: ze is GZ-pysycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tibor: “Uiteindelijk willen we graag een deel van de garage ombouwen tot muziekstudio. Daar kunnen we dan met z’n allen muziek maken.”

Het kippenhok bouwde het gezin zelf.

Het mysterie van de verdwenen kip

Naast een muziekstudio wil het gezin de bovenverdieping en de tuin nog aanpakken. “De tuin krijgt prioriteit, want daar willen we dit voorjaar graag meer van genieten.” Een beginnetje is al gemaakt, want het kippenhok bouwde het gezin helemaal zelf. “Het is nogal een groot hok, omdat we maar één kip hebben. We hadden meerdere kippen, maar één werd ziek en de ander is spoorloos verdwenen. Niemand weet tot op de dag van vandaag waar hij is gebleven.”

