Binnenkijken bij: Vernieuwd hotel Pillows heeft ambities

Pillows zit al een paar jaar in een van de statige panden aan de Stationsweg in Zwolle. De doorgang naar de historische binnenstad en een populaire bestemming voor dagjesmensen, weekendtoeristen en (internationale) zakenmensen. ,,Gemiddeld komt 70 tot 80 procent van onze gasten uit het buitenland”, zegt hotelmanager Julia Vijftigschild (32). ,,Met grote bedrijven als Scania, Wehkamp, DSM en Abbott reizen nogal wat medewerkers vanuit de hele wereld naar Zwolle.”

Opgegroeid in Meppel en nu woonachtig in Amersfoort, werkt ze al sinds 2015 in Pillows Zwolle. De potentie van Zwolle en het hotel was reden voor de directie te investeren in de Zwolse vestiging. Die zich nu –heel metropolistisch- mag scharen in het rijtje Amsterdam, Brussel en dus Zwolle. ,,De ambitie is om uit te breiden naar meer, hopelijk Europese steden”, zegt Vijftigschild. Een tweede project in Amsterdam komt er al aan, dat wordt ergens in 2019 of 2020 opgeleverd. Maar eerst, volgend jaar, Deventer.

Volledig scherm Het deels verbouwde Pillows dat nu verder gaat als Pillows Grand Hotel Ter Borch. Hotelmanager Julia Vijftigschild en chefkok Remco Jansen in Restobar Coperto. © Frans Paalman

De Pillowscollectie (,,We zijn geen keten. Vergelijk het maar met een collectie postzegels. Je kunt meerdere verzamelalbums van redelijke kwaliteit hebben of één album met écht mooie postzegels.”) wil een luxe boetiekhotel zijn. ,,Klein en intiem, met livings, lekkere banken en een openhaard. We hebben geen incheckbalie meer, we ontvangen je zoals we dat thuis zouden doen, in de living.” Mensen moeten zich thuis kunnen voelen en blijkbaar werkt dat al. Eén van de eerste gasten afgelopen week wilde ’s morgens hardlopen maar had zijn schoenen nog in zijn auto liggen. ,,Hij kwam op blote voeten beneden en vroeg ons of we zijn schoenen uit de auto wilden halen. Fijn dat hij zich al zo thuis voelde.” Daar zitten natuurlijk restricties aan. In je ochtendjas aan de ontbijttafel is niet de bedoeling.

Want dat ontbijt wordt geserveerd in het fonkelnieuwe restaurant Coperto. ,,Bewust”, zegt chefkok Remco Jansen, die het met een Bib Gourmand bekroonde Intense in Voorst inruilde voor Zwolle. ,,We willen dat onze gasten lekker aan tafel kunnen zitten en geserveerd worden.” Op de ontbijtbar staan eventuele ‘upgrades’ als Ibericoham. Die bar wordt later omgetoverd tot ‘sweet bar’ met allerhande zoete lekkernijen voor bij de koffie. ,,Of om een kleine grand tea samen te stellen.” Later doet de bar weer dienst als Domestic Kitchen Bar, naar Amerikaans idee. Zie het als je eigen keukeneiland. ,,Gasten pakken een kruk en schuiven aan. De chef bereidt een smakelijk maar simpel driegangendiner en kan rechtstreeks in contact komen met de kok en andere gasten.” Ook bewust. Ervaring leert dat Pillows soms gasten heeft die jaarlijks 100 tot 200 nachten van huis zijn. ,,Die willen niet altijd in hun eentje eten in een restaurant”, weet Vijftigschild.

Volledig scherm De tafel in één van de salons van Pillows Grand Hotel Ter Borch wordt gedekt voor een privé-lunch. © Frans Paalman

Ook een reden om Clockless Eating in te voeren. ,,Je hebt te maken met gasten die vanuit andere tijdzones en hele andere culturen soms midden in de nacht arriveren”, zegt Jansen. ,,Die willen gewoon een fatsoenlijke maaltijd eten en niet ‘afgescheept’ worden met een boterham of portie bitterballen omdat de nachtportier alleen weet hoe de frituur aan moet. Dat zie je bij veel hotels en dat vinden we echt een gemiste kans.” Dus wordt het personeel getraind om een warme maaltijd te kunnen bereiden. ,,Niet de restaurantgerechten, maar wel een goede maaltijd, zoals een risotto of een quiche met geitenkaas.”

Dan dat restaurant. Want hoewel het in de serre van het hotel zit, moet het niet alleen een hotelrestaurant worden. ,,We willen er juist ook voor Zwollenaren en mensen uit de regio zijn”, zegt Jansen. Uit een marketingonderzoek bleek dat er zeker wel markt voor is. ,,Er zijn hele goede restaurants in Zwolle. Best Bourgondisch. Maar het is allemaal tot een bepaald niveau. Dan volgt er heel lang niks en dan pas komt De Librije.” Dat ‘grote gat’ wil Coperto opvullen. Voorgerechten rond 14 euro, hoofdgerechten rond 16 euro, een driegangenmenu voor 37 euro. Precies volgens de ‘regels’ van Michelin voor de Bib Gourmand-toekenningen. ,,Het zou heel mooi zijn als we dat kunnen bereiken”, zegt Jansen. Hij had er ervaring mee in Voorst. Daar zijn ze de Bib helaas kwijtgeraakt, maar hij wil er wel een gooi naar doen. ,,Het is niet het streven, het zou mooi zijn. We gaan gewoon lekker en leuk koken met producten uit de streek. Geen poespas met truffel en ganzenlever. Het product moet op zichzelf staan, maar daar kan ik met diverse bereidingswijzes dan weer iets leuks van maken.” En dus vinden gasten producten van de Huppe, Tuin Salland, Bonbonnerie Borrel, Patisserie Lindeboom en de Stadsbakker op hun bord straks. ,,Je moet het elkaar willen gunnen.”

Volledig scherm Ontbijtbar in Pillows Grand Hotel Ter Borch. 's Avonds dient ie als 'keukentafel' waar gasten aanschuiven voor een driegangenmaaltijd en een goed gesprek met elkaar en de kok van dienst. © Frans Paalman

Goed om te weten:

41 hotelkamers

Kamerprijzen vanaf 171 euro

2 privé-sauna’s

2 salons voor private dining, lunch, vergaderingen, presentaties etcetera

1 fitnessruimte voor hotelgasten

Groot terras in de zomer

56 couverts in Coperto (Italiaans voor ‘volledig bedekt’ oftewel: compleet)