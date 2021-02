Binnenstad Zwolle staat uitnodigend vol met lege terrassen, maar: ‘U mag hier niet zitten’

Profiel VVD’er Van Campen vanuit Zwolle naar de Tweede Kamer, dat verrast eigenlijk niemand

10:01 Slechts 21 lentes jong is Thom van Campen wanneer hij in maart 2011 voor de VVD in de Zwolse gemeenteraad komt. Vrienden en bekenden voelen dan al: Thom kan en wil meer. Hij keek de voorbije jaren in Den Haag mee over de schouders van bewindslieden, nu maakt hij vrijwel zeker de overstap naar de Tweede Kamer. ,,Ik acht het niet uitgesloten dat hij in de toekomst minister-president wordt.’’