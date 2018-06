Binnenstadbezoekers Zwolle tevreden met koopzondagen-besluit. 'Blij dat je op zondag toch nog eens wat kan halen'

,,Ik vind het leuk", zegt Bente Steegman. Dion Tuitert vult haar aan: ,,Als je door-de-weeks niet kan shoppen, kun je dat in het hele weekend nog doen." Marenthe Burgers overleeft wel zonder een extra dag om te winkelen, maar is alsnog blij. ,,Het is fijn dat je op zondag toch nog wel eens wat kan halen." En binnenstadbezoeker Arie Ekelenkam meent: ,,Dit zou eigenlijk elke stad moeten doen. Winkeliers die open willen moeten dat gewoon doen. Zwolle is er geschikt voor."

Beperkte bezetting

De omslag naar elke zondag open gaan, is niet voor elke winkel even praktisch. Peter Jansen van Lopers Company: ,,We zitten hier met een hele beperkte personele bezetting. We moeten wel met elkaar afstemmen hoe we dit gaan invullen." Jan Brink van Tasjekopen Store zit met hetzelfde probleem. ,,We zijn een klein familiebedrijfje. Het is even inpassen hoe we dat straks met de koopzondagen gaan doen, maar we doen uiteraard mee."

Openingstijden

De openingstijden van winkels zijn voor ondernemers zelf in te vullen. Binnenstadbezoeker Jurrit Strampel vraagt zich samen met anderen af hoe dat gaat uitpakken. ,,Ik denk dat je krijgt dat de één wel open gaat en de ander weer niet. Het is beter dat ze allemaal open gaan. Van 13.00 tot 17.00 uur is wel een mooie tijd, niet te lang." Voor Gudian Bartels van modezaak Kootuur is het helder. ,,Met de normale koopzondagen hebben we de winkel open van 13.00 tot 17.00 uur. We gaan dat aanhouden."

Peter Jansen van Lopers Company verwacht niet veel verandering in de openingstijden in de binnenstad. ,,De koopzondagen van 12.00 uur of 13.00 uur tot een uurtje of 17.00, 18.00 uur hebben bewezen dat er dan voldoende publiek is." Michael van Otterlo van '100% Voetbal' twijfelt nog of hij open gaat op alle koopzondagen. Aan het begin van het voetbalseizoen zijn er veel klanten, maar daarna ebt het weer weg.

Wisselwerking

De Zwolse horecagelegenheden verwachten zeker te profiteren van de extra koopzondagen. ,,Het is hier op een normale zondag dood", zegt Erwin Luiken van ijssalon Salute die al wel in het hele weekend open is. ,,Het is mooi dat we elkaar nu kunnen aanvullen." Lunchroom Blocks is ook blij met de nieuwe regel. ,,Koopzondagen zijn hele goede dagen", zegt Melanie Breetveld. ,,De zondag is goed, maar daarentegen lever je wel weer in op de maandag. Verder ben ik blij met meer koopzondagen."