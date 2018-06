Binnenstadclub Zwolle blij met actie staatssecretaris rond milieuzones

video + update Verdachte crasht tegen wooncom­plex bij politieach­ter­vol­ging in Zwolle

7:20 Een politieachtervolging in Zwolle is vannacht geëindigd tegen een wooncomplex van zorginstelling SEIN in de wijk Stadshagen. Een vluchtende automobilist uit Warnsveld verloor rond 4.00 uur de macht over het stuur en ramde het gebouw aan de Fonteinkruid. Ondanks een vluchtpoging te voet werd de bestuurder van de gestolen auto direct aangehouden. Bewoners en medewerkers van de woonvorm - mensen met epilepsie en verstandelijke beperking - zijn geschrokken. ,,Ik heb nog nooit zo'n knal gehoord."