Binnensteden leven op door blurring

De huidige Drank- en Horecawet laat het niet toe dat bijvoorbeeld een boekhandel een glas wijn aanbiedt bij een lezing. Andersom mag een restaurant geen kookboeken of kruiden verkopen. Veel gemeenten worstelen met die situatie. Sinds 2013 moeten zij verplicht toezien op de naleving van de landelijk bepaalde wet, maar ze vinden de regels te rigide. Bovendien zou de strafmaat niet in verhouding staan tot de overtreding.

Experiment

De VNG wil daarom een aangepaste Drank- en Horecawet: gemeenten zouden zelf moeten mogen beslissen of ze mengvormen toestaan of niet. Met een afgeleide van dat idee is een jaar lang geëxperimenteerd in 34 gemeenten, waaronder Apeldoorn, Zutphen en Zwolle. Een select aantal ondernemers in de deelnemende gemeenten mochten 'blurren'. In Zutphen serveerde bijvoorbeeld een lokale chocolatier wijn en bier uit de regio, als nevenactiviteit. Een restaurant bood op zondag vers afgebakken brood aan.

De opgedane ervaringen in de 34 gemeenten zijn positief, blijkt uit een recent gepresenteerd rapport van onderzoeksbureau Berenschot. Ondernemers geven aan dat ze meer beleving aan hun zaak hebben kunnen toevoegen en gemeenten constateren dat de levendigheid in de betreffende winkelgebieden is toegenomen. Dat effect was ook in Zutphen merkbaar, zegt de lokale binnenstadsmanager Remco Feith. "Zolang het allemaal beperkt blijft tot een nevenactiviteit en concurrentievervalsing wordt voorkomen, kun je meerwaarden creëren die het internet niet te bieden heeft. En daar gaat het wel om: winkelgebieden moeten aantrekkelijker worden gemaakt."

Gevaarlijke ontwikkeling