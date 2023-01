Bio-supermarkt Zwolle verliest parkeerruimte voor nieuw hostel, maar pikt dat niet: ‘Wij zitten er langer’

Insecten winnen slechts mondjes­maat terrein op ons menu. ‘We komen niet zomaar van ‘jakkes’ af’

Ja, er zijn al koekjes, burgers, bitterballen en pannenkoekenmixen op basis van insecten. Maar de verkoop gaat - excuses voor de woordspeling - mondjesmaat, geeft producent Be Frank Foods in Heino toe. Nederland wil nog niet echt aan de insect. ,,Dat kost tijd, we komen niet zomaar van ‘jakkes’ af, maar ik geloof er in.”

