Biocentrale Zwolle krijgt vergunning, maar door deze drie zaken zou het toch niet door kunnen gaan

De komst van een grote biomassacentrale op bedrijventerrein Voorst in Zwolle is weer een stap dichterbij. De vergunning voor de bouw is door de gemeente afgegeven, ondanks forse bezwaren van omwonenden. Toch kunnen drie zaken nog roet in het eten gooien voor de initiatiefnemers.

Afgelopen week gaf de gemeente Zwolle een vergunning af voor de bouw van een ketelhuis, een opslagloods en zes opslagsilo’s aan de Katwolderhaven (bedrijventerrein Voorst). De gebroeders Brouwer, die al een centrale in Balkbrug bestieren, mogen wat de gemeente betreft de schop in de grond zetten. De centrale moet stoom en elektriciteit opleveren, onder meer voor voedingsstoffenproducent Sensus.

Geen gelopen race

Toch is het niet zo dat bouwvakkers komende week al op het terrein, waar nu nog de overslagplaats van Wärtsilä staat, aan de slag zullen gaan. Dat weet ook Lambert Schuldink, die namens Brouwer BV het woord voert. ,,Deze vergunning is een stapje. En elk stapje is er één. Maar nee, voordat er rook uit de schoorsteen komt, zijn we wel even verder.’’

Drie zaken kunnen nog tot uitstel, en mogelijk zelfs afstel leiden.

Subsidie

Allereerst moeten de initiatiefnemers de financiën nog rond krijgen. Cruciaal daarbij is het ontvangen van subsidie, de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). Het produceren van duurzame energie is duurder dan het produceren vanuit fossiele brandstoffen. Om dat gelijk te trekken, betaalt de overheid kort gezegd het verschil. Alleen, niet iedereen ontvangt de SDE.

Verdeeld over tijdsvakken stelt Den Haag miljarden beschikbaar. Bij de vorige ronde, afgelopen najaar, had Brouwer de vergunning nog niet binnen. De volgende ronde opent op 17 maart, dan is twee miljard beschikbaar. ,,Ik verwacht dat we goede kans maken, maar het is wel spannend’’, stelt Schuldink. Lukt het niet, dan opent op 29 september een volgende ronde.

Stikstofvergunning

Tweede obstakel kan een vergunning voor de stikstofuitstoot zijn, die gehaald moet worden bij de provincie. Met de onrust en veranderingen rondom dit beleid, zou dat een vervelend dossier kunnen worden voor Brouwer, verwacht ook Milieuraad Zwolle. Zij diende ook een zienswijze tegen de plannen in, vertelt Siebe Pool. ,,We zijn niet blij met dit plan nee. Hout uit de regio halen, dat is gewoon niet haalbaar. Dit gaat ten koste van de omgeving, de biodiversiteit. We houden het proces bij de provincie in de gaten.’’

Volledig scherm Biomassa in de centrale van Brouwer in Balkbrug. © Frans Paalman

Omwonenden

En ondanks dat de gemeente alle bezwaren ongegrond heeft verklaard, leggen de omwonenden de strijdbijl nog niet neer, vertelt Ronald Camps namens de groep. ,,Zelf sta ik er een beetje dubbel in. Enkele zorgen zijn wel weggenomen, maar het gevoel blijft niet goed. Anderen staan er nog een stuk steviger in.’’

Binnenkort komen ze bij elkaar. De strategie lijkt helder. Op elk vlak en bij elke mogelijkheid protest in dienen. ,,Tot aan de Raad van State? Ja, we gaan wel tot het uiterste om dit tegen te houden. En anders uit te stellen.’’

Als het Brouwer lukt om alle obstakels te overwinnen, dan opent de centrale volgens Schuldink ‘in het gunstigste scenario medio 2022’.