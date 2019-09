Biograaf over oud-topkeeper Piet Schrijvers (72): ‘Hij heeft alzheimer en het wordt steeds erger’

Dick Nanninga, Cees van Kooten en Joop van Maurik. Koelkasten van spitsen, die slecht sliepen als ze tegen Piet Schrijvers moesten voetballen. Wanneer de Ermeloër uitkwam, was bukken te laat. Schrijvers kegelde aanvallers woest omver, griste de bal uit de lucht en klemde deze op zijn borst. Vervolgens kijkend naar de spits die gekwetst in de modder lag.

,,Om die gasten tuk te nemen, kwam ik aan het einde expres niet uit. Dan riep ik wel: lós! Maar in plaats van uitstormen op die voorzet, bleef ik op de lijn staan kijken. Voor mij zag ik vaak de spits tóch angstig ineen duiken. Terwijl er niets gebeurde. Ik lachte me slap.’’

Het was een verhaaltje van Schrijvers, dat hij graag aan journalisten vertelde. ,,Nog geen twee jaar geleden kon hij dat nog.’’ Nanninga, Van Kooten en de rest. ,,Het zegt hem weinig tot niets meer’’, vertelt journalist en biografieschrijver Yoeri van den Busken.

Volledig scherm Piet Schrijvers in zijn woonkamer in Ermelo. © Pim Ras Fotografie

Zoekgeraakte voetbalherinneringen

Noord-Hollander Van den Busken schreef een biografie over Piet Schrijvers, uitgegeven door Edicola Publishing uit Deventer. ,,Gekoppeld daaraan komt er ook een documentaire uit, bij FOX. Tijdens het interviewen daarvoor bleek Piet heel veel dingen niet meer te weten. De blessure in 1978 op het WK, een cruciaal moment in zijn loopbaan… Hij had er geen herinneringen meer aan. Langzaam kwam tijdens het schrijven en filmen die alzheimer aan het licht.’’

De biografie wordt vrijdag om 11:00 uur gepresenteerd in Ermelo, in café De Dorpskamer. Oud-bondscoach Kees Rijvers neemt het eerste exemplaar in ontvangst, uit handen van Schrijvers. Oud-spelers als Simon Tahamata, Dick Schoenaker en Willy en René van de Kerkhof zijn aanwezig.

Van den Busken: ,,Piet zat eerst in de modus. Ik alzheimer? Dat kan die dokter wel zeggen, maar die weet niet waar hij het over heeft. Hij zat best lang in een ontkenningsfase.’’

Inmiddels is de acceptatie daar. ,,Hij noemt het alleen geen alzheimer. Ik heb last van een dingetje, zegt hij dan. Een verzachtende omschrijving, maar hij vertelt dapper over zijn ziekte in het boek.’’

Waardig leven

De dementie is de afgelopen maanden erger geworden. ,,Daarom doet Piet voor de boekpresentatie geen interviews. De ene dag valt het mee, de andere dag heeft hij nauwelijks herinneringen. We moeten hem waardig behandelen en hem dan geen lange interviews aandoen.’’

De boekpresentatie is waarschijnlijk het laatste mediaoptreden van Schrijvers, voorspelt Van den Busken. ,,Mijn vader had net als Piet alzheimer en je weet: het wordt alleen maar minder. De familie en Piet vinden het daarom beter straks in de luwte te leven. Om te genieten van de waardevolle momenten die er nog komen.’’