Biomassacentrale in Zwolle stuit op vertraging: ‘Balen, maar nu kunnen we wel de buurt vooraf informeren’

Vervoer criminelen in gedrang: tientallen extra chauffeurs nodig door verlaging snelheid naar 100

6:31 Het vervoer van gevangenen komt in het gedrang door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. De vervoersdienst DV&O heeft tientallen extra chauffeurs nodig om gedetineerden op tijd bij rechtbanken en gevangenissen in de regio te krijgen. Justitievakbond Juvox waarschuwt voor vertraagde en uitgestelde rechtszaken.