Biomassacentrales onder vuur, toch komen er nog veel bij: ‘Stop ermee, het is ellende’

video Goedheilig­man veilig aangekomen in koud Zwolle

16 november In navolging van Apeldoorn, waar de landelijke intocht plaatsvond, is Sinterklaas vanmiddag ook in Zwolle gearriveerd. De Goedheiligman, met in zijn zog een hele rits roetveegpieten, kwam rond de klok van 14.30 de stad binnenvaren.