Biomassacentrales weghalen? Dan moet Zwolle wel een zak geld op tafel leggen

Hutjemutje bij de ene zwemplas in Zwolle en lekker rustig bij de andere: ‘Meer spreiding mag best’

7 augustus In de rij naar het strand. En geef ze eens ongelijk. Zwollenaren trekken deze warme dagen massaal naar de drie recreatieplassen in de stad. De een heel bewust van het rondwarende coronavirus, de ander die zich er niet druk om maakt. Dat doen de instanties wel. ‘De Wijthmenerplas is te druk, kom niet meer’, klonk het vrijdag voor de tweede dag op rij. En dan zit er waarschijnlijk ook nog blauwalg in de Milligerplas.