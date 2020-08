Biomassaprotest Zwolle mag niet op drukke kruising, demonstranten gaan naar Lübeckplein

Kamps doet recht Man voor politie­rech­ter in Zwolle vanwege mishande­ling buren in senioren­com­plex: ‘Ze treiterden mij’

19 augustus Het zijn seniorenwoningen. Er wonen mannen en vrouwen die in het weekend veranderen in opa’s en oma’s. Komen de kinderen op de koffie, de kleinkinderen op de appelsap. ,,Is deze koffiemelk nog goed, jongen’’, vraagt een moeder aan haar zoon. Ze draait het koperkleurige dopje van de Friesche Vlag en laat hem aan het goedje ruiken. Hij twijfelt. Mikt een beetje melk in de mok. Roert. Op het bruine wateroppervlak valt de melk in schilfertjes uiteen.