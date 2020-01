Bizar: maaltijdbezorgers van Taco Mundo in Zwolle botsen op elkaar

CDA met topzware delegatie naar Zwolle voor discussie over de toekomst van Nederland

18:20 Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is op maandagavond 27 januari met een topzware delegatie aanwezig in Zwolle. CDA-leden kunnen dan in discussie gaan met twee ministers (Ank Bijleveld van Defensie en Raymond Knops van Binnenlandse Zaken) en vier Kamerleden (Lenny Geluk, Anne Kuik, Maurits von Martels en Harry van der Molen).