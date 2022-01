Bizarre verkeersruzie in Zwolle: vrouw met geweld uit auto gesleurd nadat bestuurder andere wagen jat

Twee bestuurders en drie inzittenden kregen het op de Palestrinalaan in Zwolle met elkaar aan de stok. Wat de exacte aanleiding daarvoor was, is nog niet bekend. In de ene auto zat een 32-jarige Zwollenaar achter het stuur, met een vrouw naast zich. Zij is de eigenaar van het voertuig. In de andere auto zaten drie jongemannen.