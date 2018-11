Black Friday in de regio: ‘Laat die pakjes maar komen’

Het is alle hens aan dek voor de Urker webshop CameraNU. ,,De lijnen zijn bezet, het magazijn loopt vol met pakketten, het is een leuke dag met extra personeel’’, vertelt commercieel manager Henri van Rheenen van CameraNU. Het bedrijf heeft vier extra mensen ingepland om de pakketjes aan te kunnen. ,,PostNL komt een keer extra bij ons langs’’ vervolgt Van Rheenen. ,,Alle pakketten passen anders niet in de bus.’’

Volledig scherm Het is Black Friday bij CameraNU op Urk. De webwinkel rolt bijna twintig containers vol pakketten extra naar buiten. © Foto Freddy Schinkel

Logistiek

,,Laat die pakjes maar komen,’’ zegt procesmanager Gerry Koekkoek van PostNL. Het postbedrijf heeft, net als CameraNU extra personeel ingezet. ,,We laten part-timers meer werken en we hebben honderd vrachtwagenchauffeurs aangenomen.’’ De werknemers van PostNL werken in deze drukke tijd ook 's nachts door.

,,We doen met z'n allen ons uiterste best om alle pakketten op tijd bij de mensen te krijgen’’, zegt Koekkoek. Alle zeilen worden bijgezet: chauffeurs van PostNL rijden normaal samen 3.000 ritten op een dag, maar op Black Friday de helft meer: 4.500 ritten op een dag.

Het drukpunt voor CameraNU ligt bij de pakketten die online besteld worden. Bij de webwinkel begint Black Friday ondertussen de drukste periode van het jaar te worden. Eerder lag de piek in december. Van Rheenen merkt dat Black Friday de laatste twee jaar populairder wordt. ,,Het was er ineens en we moesten wel meedoen. Het wordt veel drukker op zo'n dag.’’

Meindert Kramer, teamleider logistiek CameraNU houdt overzicht over de werkvloer in het magazijn. Bij de uitgang staan containers met pakketten klaar. ,,Dat zijn er vandaag zo’n 15 tot 20 meer, dus je kunt je voorstellen hoe druk we daar mee zijn.’’ Is het dan nog wel leuk? ,,Zeker”, zegt Kramer. Hij begint te lachen. ,,Het is hard doorwerken, maar die ‘knaldagen’ op z'n tijd zijn hartstikke leuk.’’ Maar dus niet iedere dag. ,,Nee, die drukke dagen zijn meerdere keren per jaar: vandaag, begin december en rond de kerst. Het is goed dat het uitzonderingen zijn.’’

Black Friday voor de Voedselbank

Maar het kan ook anders. Gudian Bartels, manager van modewinkel Kootuur, heeft op de Facebookpagina van zijn winkel een opvallende oproep gedaan: ‘Fuck Black Friday’, schrijft hij. ,,Wij doen niet mee aan Black Friday, maar we doneren 15% van alle opbrengsten vandaag aan de Voedselbank in Zwolle’’, zegt Bartels. ,,De ene actie volgt de andere actie op. Het is nu Black Friday, maar over een paar weken hebben we al weer de wintersale. Wanneer houdt het een keer op?’’ Het is de eerste keer dat de winkel 15% korting hanteert op Black Friday. ,,Maar we doen het misschien volgend jaar wel weer. Het is voor een goed doel en daar werken we graag aan mee.’’