Black Friday komt langzaam op gang in Zwolle

Ook Zwolse binnenstadwinkeliers zetten in op Black Friday, een uit Amerika overgewaaide koopjestraditie op de dag na Thanksgiving Day. Black Friday luidt daar het begin van de kerstperiode in. Waar het in de VS stormloopt op een dag waarop de meeste mensen vrij zijn, is het in Zwolle vrijdagmorgen nog rustig.