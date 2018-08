Blauwalg in de Zwolse stadsgracht: Blobjump gaat niet door

Rechter verbiedt vader contact met getraumati­seer­de zoon

12:31 Een inwoner van Zwolle wordt al jaren lastiggevallen door zijn vader, met wie hij absoluut geen contact meer wil vanwege traumatische ervaringen in zijn jeugd. De rechter heeft hem gelijk gegeven in het kort geding dat de Zwollenaar ten langen leste aanspande. De in Emmeloord woonachtige vader mag niet in de buurt komen van junior in de buurt Hanzeland, geen post en e-mail sturen en niet opbellen.