Blauwalg in Zwolse Agnietenplas: ‘kans op gezondheidsklachten’

Vijfdui­zend handteke­nin­gen voor The Livingroom in Zwolle, volgende week gesprek met gemeente

19:00 Café The Livingroom in Zwolle en de buurman die klaagt over geluidsoverlast gaan komende week in gesprek met wethouder William Dogger. Na aanhoudende klachten greep de gemeente afgelopen maand in en moet het populaire muziekcafé stoppen met versterkte livemuziek. Cultuurwethouder Monique Schuttenbeld nam vrijdag een petitie in ontvangst. Elea Schoon en Sophie Jansonius verzamelden 5.618 handtekeningen tegen de ban op muziek.