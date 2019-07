Blauwvingerdag Zwolle gaat gewoon door, enkele afzeggingen vanwege hitte

,,Maar daar tegenover staat dat we ook nog weer nieuwe aanmeldingen hebben gekregen", zegt een woordvoerster van het Zwolle Fonds dat de zomerse braderie in het Zwolse stadscentrum organiseert.

Het Zwolle Fonds kreeg dinsdag al verschillende telefoontjes van bezoekers die zich afvroegen of de Blauwvingerdag afgelast zou worden met het oog op het afgegeven weeralarm. ,,Maar het gaat gewoon door. Ook de kinderactiviteiten op het plein. Wel zorgen we daar voor extra water en schaduw", zegt de woordvoerster. Een standhouder met etenswaren heeft inmiddels afgezegd, net als een parfumverkoper.

De Blauwvingerdagen - elke woensdag in juli - tellen zo'n driehonderd kramen verspreid over het hele stadscentrum. De markt duurt van 10-17 uur. Het Grote Kerkplein is ingericht als kinderplein met allerlei activiteiten.