Blazen lukt niet, slingeren over de A28 des te beter: ‘Alsof de Snollebollekes aan het zingen zijn’

6:00 Hoewel de eerstejaars CALO-studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle nog maar een maand bezig zijn met hun nieuwe studie, slaan ze nu al de handen ineen om geld op te halen voor het goede doel. Tot en met vrijdag zamelen dertig van hen via crowdfunding geld in voor Cliniclowns. De tegenprestatie? 200 kilometer hardlopen.