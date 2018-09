Blessure hindert Zwolse breister bij reconstructie eeuwenoude kousen

Vijfde Zwolse coffeeshop wil eind dit jaar open

10:59 Exploitant Roy Lensink wil eind dit jaar coffeeshop De Pijp in Zwolle openen. Hij kreeg deze week groen licht van de gemeente Zwolle en gaat nu aan de slag met de voorbereidingen in het pand aan de Vechtstraat. Omwonenden en winkeliers uit de omgeving willen nog in beroep tegen de verleende vergunning, wat voor vertraging kan zorgen.