Blij en coronaproof cultuur snuiven onder reuzenkastanje bij Zwolle Nu-Limited

Een ‘bijzondere’ derde Girozege voor Anna van der Breggen

19 september In tegenstelling tot de ontknoping in de Tour de France, is Anna van der Breggen er op de laatste dag van de Giro Rosa zonder problemen in geslaagd haar derde eindzege binnen te halen. Eerder won de kopvrouw van Boels Dolmans de Italiaanse rittenkoers in 2015 en 17. ‘Waar deze staat in dat rijtje? Als een bijzondere.’