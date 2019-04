Blijdschap rond eerste stap ‘nieuw’ Broerenkwartier in Zwolle

Het Broerenkwartier is het gebied in de binnenstad tussen grofweg Achter de Broeren, Nieuwstraat en Broerenstraat. Waar boekenwinkel Waanders in de Broeren een van de publiekstrekkers van de stad is geworden, kent het winkelcentrum aan de overkant louter achteruitgang. ,,Ik ben heel blij dat er nu wat gaat gebeuren’’, zegt directeur Ad Peek van Van der Velde Boeken, de eigenaar van de boekenzaak. ,,Ik hoop in hemelsnaam wel dat het niet bij de plannen blijft, maar we het ook gaan doen.’’