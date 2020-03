‘Blijf fit als je thuis zit’ - Zwolse personal trainer geeft vijf tips om thuis te sporten - Deel II

Streep door Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel enorme klap voor organisa­tie: enkele tonnen verlies

16:35 Niet onverwacht, wel pijnlijk. Dat het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle niet doorgaat vanwege de coronacrisis is een enorme domper voor de organisatie. ,,Dat dit eraan zat te komen was voor ons helder. Maar als dat onvermijdelijke moment daar is, is het echt even slikken’’, zegt bestuursvoorzitter Rob Welten van de stichting BFO.